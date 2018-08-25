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Son dakika: 'den Rize ve Artvin'e sağanak yağış uyarısı (25 Ağustos Cumartesi )

Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son dakika tahminlerine göre bazı illere uyarı yapıldı. Özellikle Karadeniz'in doğusunda bulunan Rize ve Artvin'e şiddetli sağanak yağış uyarısında bulunulurken, halkın taşkın ve heyelana karşı tedbirli olması yönünde tavsiyede bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının iç ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

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  • 25 Ağustos 2018, Cumartesi 16:01
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