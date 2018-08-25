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5. kattan düşen oğlunun peşinden atladı

Yatalak annesini ziyarete giden genç kadın, 3 yaşındaki çocuğunun balkondan düştüğünü görüce sinir krizi geçirip 5. kattan aşağıya atladı. Çocuk öldü, anne ise ağır yaralı.

5. kattan düşen oğlunun peşinden atladı

Bursa'da yatalak annesini ziyaret gelen bir anne çocuğunun balkondan düştüğünü görünce kendini 5. kattan aşağıya attı. Çocuk hastanede hayatını kaybederken, anne ağır yaralandı.

SİNİR KRİZİ GEÇİRİP AŞAĞIYA ATLADI

Olay, Yıldırım'a bağlı Emirsultan Mahallesi Gündoğdu Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Nigar Karakaya (36), oğlu Abdulvahap Karakaya (3) ile birlikte yatalak annesini ziyarete geldi. Evde çocuk oyun oynadığı sırada biranda balkondan aşağıya düştü. Bunu gören anne sinir krizi geçirerek, kendisini 5. kattan aşağıya atarak aracın üzerine düştü.

ÇOCUK ÖLDÜ, ANNE AĞIR YARALI

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 ekipleri sevk edildi. Anne Devlet, çocuk ise Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı çocuk yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, annenin ise durumunun ağır olduğu öğrenildi.

  • 25 Ağustos 2018, Cumartesi 15:48
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