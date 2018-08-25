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'da vahşet! Tartıştığı kişinin kolunu döner bıçağıyla kesti

'de alacak verecek yüzünden tartışan iki kişiden biri dönerciden çaldığı döner bıçağıyla kolunu bilekten keserek kaçmaya başladı.

İstanbulda vahşet! Tartıştığı kişinin kolunu kesti

Dehşete düşüren olay 'de dün akşam saatlerinde meydana geldi. Emre B. ile ismi belirlenemeyen bir kişi iddiaya göre, alacak verecek yüzünden tartışmaya başladı.

TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Tartışma kavgaya dönüşünce saldırgan dönerciden döner bıçağını alarak, Emre B.'yi kovalamaya başladı. Emre B. cep telefonu bayiine kaçtı. Döner bıçaklı saldırgan da cep telefonu bayine girerek Emre B'ye bıçakla vurmaya başladı.

KOLUNU BİLEKTEN KESTİ VE KAÇTI

Saldırgan vatandaşların gözü önünde Emre B.'nin kolunu bilekten keserek kaçmaya başladı. Eli kesilen Emre B. acılar içinde yardım bekledi. Tüm yaşanan dehşet anları ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

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  • 25 Ağustos 2018, Cumartesi 17:11
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