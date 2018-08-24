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Kastamonu'da orman ı

Kastamonu'nun Araç ilçesine bağlı sınırında çıkan orman ını kontrol altına alma çalışmalarına itfaiye ekiplerinin yanı sıra 2 yangın söndürme helikopteri de katıldı

Kastamonuda orman yangını

Kastamonu'nun Araç ilçesine bağlı sınırında orman ı çıktı. Geniş alanda etkili olan yangının kontrol altına almasına yönelik çalışmalar sürüyor.

İçişleri Bakanlığı Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nden (GAMER) yapılan yazılı açıklamaya göre, Tavşanlı Köyü sınırında öğleden sonra çıkan orman yangını saat 16.35'te yetkililere bildirildi.

İhbar üzerine Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri başta olmak üzere Kastamonu, Taşköprü, Daday, İhsangazi itfaiyeleri, DSİ 23. Bölge ile Karayolları 15. Bölge müdürlükleri ekipleri yangına müdahale etti.

Yangının geniş alanda etkili olması üzerine 2 yangın söndürme helikopteri ile Çankırı, Bayramören, Kurşunlu ve Ilgaz itfaiyeleri de söndürme çalışmalara katıldı.

Yerleşim yerlerine yönelik bir tehdit oluşturmayan yangınla ilgili gelişmeleri Kastamonu Valiliği ve yakından takip ederken, yangının kontrol altına alınmasına yönelik çalışmalar tüm ekiplerce aralıksız sürdürülüyor.

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  • 24 Ağustos 2018, Cuma 21:33
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