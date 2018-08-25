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’de kaybolan Kezban'dan iki gün sonra acı haber

’de k üzere olan ablasını kurtarmak için girdiği denizde kaybolan 18 yaşındaki ’nın cenazesine ulaşıldı.

Şile’de kaybolan Kezbandan iki gün sonra acı haber

Perşembe günü babası ve kız kardeşiyle birlikte Şuayipli Mahallesi İncirağzı mevkiinde k üzere olan ablasını kurtarmak için girdiği denizde kaybolan Kocalı'nın cansız bedenine iki gün sonra ulaşıldı.

Kocalı'nın cesedi denizde kaybolduğu yerin yaklaşık 50 metre uzağında Çivi Ağzı bölgesinde Jandarma Su Altı Arama Kurtarma timleri tarafından bulundu. Kocalı'nın cenazesi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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  • 25 Ağustos 2018, Cumartesi 10:14
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