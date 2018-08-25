Yaşım 64. Eşimin vefatından önce fıtık ameliyatı oldum. Cinsel hayatım bitti. Yani tık yok. Evlenmek istiyorum, ama nasıl olacak?
Prostat hastalığı cinsel ilişkiyi etkiler mi?
Takvim Gazetesi yazarı Dr. Nafiz Karagözoğlu bugün köşesinde yazdığı yazıda yine okuyucuların sorularını cevapladı. İşte Karagözoğlu'na sorulan sorular ve yanıtları...
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