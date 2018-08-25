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Prostat hastalığı cinsel ilişkiyi etkiler mi?

Takvim Gazetesi yazarı Dr. bugün köşesinde yazdığı yazıda yine okuyucuların sorularını cevapladı. İşte Karagözoğlu'na sorulan sorular ve yanıtları...

Prostat hastalığı cinsel ilişkiyi etkiler mi?

Yaşım 64. Eşimin vefatından önce fıtık ameliyatı oldum. Cinsel hayatım bitti. Yani tık yok. Evlenmek istiyorum, ama nasıl olacak?

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  • 25 Ağustos 2018, Cumartesi 10:11
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