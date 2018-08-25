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'de devrildi

'de devrildi, olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

İstanbulda yürekleri ağza getiren kaza!

İstanbul 'de bir devrildi. Maslak istikametinde meydana gelen da otobüs şoförü yaralandı.

5 METRE YÜKSEKLİKTEN AŞAĞI DÜŞTÜ

Kaza saat 10.00 sıralarında Pınar Mahallesi Karayemiş Sokak'ta meydana geldi. Maslak istikametine seyir halinde olan Otobüs A.Ş'ye bağlı halk otobüsü kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Bariyerleri yıkan otobüs 5 metre yükseklikten aşağı düştü.

SÜRÜCÜ YARALANDI

Kazada otobüs sürücüsü yaralandı. Otobüsün boş olduğu öğrenilirken olay yerine gelen polis ekipleri inceleme yaptı.

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  • 25 Ağustos 2018, Cumartesi 10:19
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