İstanbul Sarıyer'de bir halk otobüsü devrildi. Maslak istikametinde meydana gelen kazada otobüs şoförü yaralandı.
5 METRE YÜKSEKLİKTEN AŞAĞI DÜŞTÜ
Kaza saat 10.00 sıralarında Pınar Mahallesi Karayemiş Sokak'ta meydana geldi. Maslak istikametine seyir halinde olan Otobüs A.Ş'ye bağlı halk otobüsü kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Bariyerleri yıkan otobüs 5 metre yükseklikten aşağı düştü.
SÜRÜCÜ YARALANDI
Kazada otobüs sürücüsü yaralandı. Otobüsün boş olduğu öğrenilirken olay yerine gelen polis ekipleri inceleme yaptı.
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