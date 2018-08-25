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Serseri kurşun öldürmüş

Serseri kurşun öldürmüş
Samsun'da önceki gün Hürriyet Balık Festivali sırasında Ahmet Uzun tarafından kurşunlanarak öldürülen Türkan Güneştaş (47) ile gelini Ayşegül Güneştaş'ın (27) serseri kurşuna kurban gittiği ortaya çıktı. İddiaya göre, Uzun, kızını kötü yola düşürdüğü iddiasıyla Nurcan Bülbül'e ateş açtı. Uzun'un silahından çıkan kurşunlar, gelin ve kaynanayı da hedef aldı. Gelin-kaynana hayatını kaybederken, Bülbül ağır şekilde yaralandı.


Murat ALHAN
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  • 25 Ağustos 2018, Cumartesi
  • Gazete
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