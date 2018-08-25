İstanbul Sarıyer'de bir halk otobüsü devrildi. Maslak istikametinde meydana gelen kazada otobüs şoförü yaralandı.
YOLCU OTOBÜSÜ DEVRİLDİ
Kaza saat 10.00 sıralarında Pınar Mahallesi Karayemiş Sokak'ta meydana geldi. Maslak istikametinde meydana gelen kazada yolcu otobüsü devrildi. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.
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