Kayseri'de, 38 yaşındaki Leyla Alkan, kentteki yüksek katlı binaların dış cephe temizliğini yaparak örümcek kadın lakabını aldı. İki çocuk annesi Alkan, çocuklarını kimseye muhtaç olmadan büyütebilmek için bir arkadaşının çalıştığı temizlik firmasında iki yıl önce işe başladı. Erkek meslektaşları ile çatılardan sarkıtılan halata tutunarak dış cepheleri temizlemeye başlayan Alkan şunları söyledi: "Ailem bu işe, bir kadının yapamayacağı gözüyle baktığı için ilk etapta tepki gösterdi. İpte ilk sallandığım gün çok heyecanlandım, kalbim küt küt atıyordu ama bunu zamanla yendim. Çok güzel bir iş aslında. İpte değil de sanki ayağım yere basıyormuş, yerde cam siliyormuş gibiyim. Eskiden yükseklik korkum vardı 10'uncu kattan aşağı bakamazdım. Şimdi ise çocuklarım olsun, yeğenlerim olsun bana 'örümcek kadın' diyorlar."
Biri 12, diğeri 19 yaşında iki çocuğu olduğunu aktaran Alkan, tehlikeli görünse de işini yaparak çocuklarını kimseye muhtaç olmadan büyütmenin gururunu yaşadığını dile getirdi.
Biri 12, diğeri 19 yaşında iki çocuğu olduğunu aktaran Alkan, tehlikeli görünse de işini yaparak çocuklarını kimseye muhtaç olmadan büyütmenin gururunu yaşadığını dile getirdi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.