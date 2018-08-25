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firarda!

Kurban alanına getirilen , sahibinin elinden kaçıp kayıplara karıştı.

Boğa firarda!
Bursa İnegöl'de bayramın birinci günü Alanyurt bölgesinde kurban edilmek üzere hazırlanan sahibinin elinden kaçarak tarlalara girdi. Alanyurt- Mesudiye arasında tarlalarda gezen ve saldırgan olduğu öğrenilen boğayı yakalamak için sahipleri durumu İnegöl Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Ekipler kaçan boğayı yakalamaya uğraştı. Ancak boğa kaçarak gözden kayboldu. 4 gündür kayıp olan boğa hâlen yakalanamadı.
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  • 25 Ağustos 2018, Cumartesi
  • Gazete
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