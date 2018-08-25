Bir evliliğin daha başlamadan önce bile boşanmayla sonuçlanacağını tahmin edebilir misiniz? Bazı düğün fotoğrafçıları yıllarca edindikleri deneyimlere dayanarak çekim yaptıkları çiftlerin geleceğini öngörebileceklerini söylüyor. İşte dünyaca ünlü fotoğrafçıların boşanma işaretleri şöyle:



✔ Nikah töreninden sonra heyecansız bir şekilde düğün davetini beklemek.

✔ Fotoğraf çekimi sırasında duygusal bağ kurmamak. Çekim sırasında birbirini öpmemek. Gözlerinin içine bakmamak.

✔ Çekim sırasında sık sık cep telefonuyla konuşmak.

✔ Damatlık olarak ceketinin altına kot pantolon giyinmek.

✔ Para konusunda farklı tutumlar sergilemek. Örneğin damadın "'Bu düğün beni mahvedecek" demesi gibi...

✔ Düğün pastasını amaçsızca kesmek! Fotoğrafçılara göre çiftler birbirlerine pasta yediriyorsa bu iyiye işaret. Ancak pasta yüze bulaştığı anda gelin ve damadın birbirine sinirli bir bakıyorsa bu kötüye işaret.





3 AY SONRA AYRILDILAR

ABD'li ünlü düğün fotoğrafçısı Rob Greer, sonunu tahmin ettiği bir çiftle ilgili şu anısını paylaştı: Nikâh törenine gidip, kendimi geline tanıtım. Bu sırada damat fotoğraf makinemi işaret edip 'Bu lanet olası şeyi sakın bugünb enim üzerine doğrultma!' dedi. Çok zor bir gün olmuştu. 3 ay sonra boşandılar.