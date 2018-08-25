İstanbul Kartal'da yaşayan Zübeyde Atar'ın 11 ve 16 yaşlarındaki kızları devlet korumasına alındı. Ancak yurtta kalan 11 yaşındaki Merve, geçtiğimiz hafta kayıplara karıştı. Yurttan 3 arkadaşı ile birlikte kaybolan kızına ulamayan anne, sosyal medyadan yardım kampanyası başlattı. Talihsiz kadın, "Nereye gider, ne yapar? Merve, kızım ne olur evine geri dön anneciğim..." diyerek ağladı...
Neredesin Merve?
Etiketler: İstanbul Kartal
- 25 Ağustos 2018, Cumartesi
- Gazete
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