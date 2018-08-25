Neredesin Merve?

İstanbul Kartal'da yaşayan Zübeyde Atar'ın 11 ve 16 yaşlarındaki kızları devlet korumasına alındı. Ancak yurtta kalan 11 yaşındaki Merve, geçtiğimiz hafta kayıplara karıştı. Yurttan 3 arkadaşı ile birlikte kaybolan kızına ulamayan anne, sosyal medyadan yardım kampanyası başlattı. Talihsiz kadın, "Nereye gider, ne yapar? Merve, kızım ne olur evine geri dön anneciğim..." diyerek ağladı...