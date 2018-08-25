Koca yalanlar

Şaşkına çeviren olay Kayseri'de yaşandı. 31 yaşındaki Hamiyet Özdemir, 2014 yılında Mustafa Özdemir ile tanıştı. 6 ay sonra evlenen çift, mutlu günleri geride bıraktı... İddiaya göre Mustafa Özdemir, evliliklerinin 7'nci ayında eşi ile Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gitti. Burada eşi için psikiyatri uzmanları M.T. ve P.K.'den 'sahte' yüzde 68 zihinsel engelli raporu aldı. Ardından durumdan habersiz karısını, babasının evine bırakarak, boşanma davası açtı. Mahkemeden gelen tebligatla şoke olan genç kadın, babası Ahmet Turaç ile hukuk mücadelesi başlattı.
4 YILDIR SONUÇLANMADI
Önce sağlık problemi olmadığına dair rapor aldı. Eşinin açtığı boşunma davasına itiraz etse de süreç, 4 yıldır sonuca ulaşamadı. Son olarak dosya Anayasa Mahkemesi'ne taşındı. Hukuk mücadelesinin sonuçlanmasını bekleyen genç kadın yaşadıklarını şu sözlerle anlattı: "Ben zihinsel engelli değilim. Herhangi bir engelim yok. Sağlığım yerinde. Eşim benim kadınlık gururumla oynadı. Tutuklanmasını istiyorum. Benim hakkımda önce yüzde 68 sonra yüzde 25 özürlü raporu veren doktorlardan da şikayetçiyim..."
Hamiyet Özdemir, sahte rapor hazırlayan doktorlardan da şikayetçi.
ALİ ALTUNDAŞ
4 YILDIR SONUÇLANMADI
Önce sağlık problemi olmadığına dair rapor aldı. Eşinin açtığı boşunma davasına itiraz etse de süreç, 4 yıldır sonuca ulaşamadı. Son olarak dosya Anayasa Mahkemesi'ne taşındı. Hukuk mücadelesinin sonuçlanmasını bekleyen genç kadın yaşadıklarını şu sözlerle anlattı: "Ben zihinsel engelli değilim. Herhangi bir engelim yok. Sağlığım yerinde. Eşim benim kadınlık gururumla oynadı. Tutuklanmasını istiyorum. Benim hakkımda önce yüzde 68 sonra yüzde 25 özürlü raporu veren doktorlardan da şikayetçiyim..."
Hamiyet Özdemir, sahte rapor hazırlayan doktorlardan da şikayetçi.
ALİ ALTUNDAŞ
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