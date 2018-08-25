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Kanal bitiyor

Kanal Edirne bitiyor
Devlet Su İşleri (DSİ) taşkınları önlemek amacıyla düğmeye bastı. Türkiye ile Yunanistan sınırını oluşturan Meriç Nehri üzerinde kanal yapımına başlandı. DSİ tarafından yapılan 7 bin 800 metrelik 'Kanal ' projesinin yüzde 90'ı tamamlandı. Edirne Valisi Günay Özdemir, projenin hayata geçirilmesiyle birlikte Edirne'nin taşkınlardan kurtulacağını açıkladı.
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  • 25 Ağustos 2018, Cumartesi
  • Gazete
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