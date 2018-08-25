Baba cinnet!

Adıyaman'ın Kahta Belediyesi İtfaiye Müdürü Aziz Kaya (50), dün akşam Turgut Özal Mahallesi'ndeki evinde bilinmeyen nedenle ailesiyle tartıştı. Olay büyüyünce cinnet getirdi. Çocuklarına silahla ateş açmaya başladı. Eşi Mevhibe ve 10 yaşındaki kızı evden kaçtı. Kurşunlara hedef olan kardeşler Vesile (20) ve Işıl Kaya (18), olay yerinde hayatını kaybetti. Kızlarını öldüren katil Aziz Kaya, ardından aynı silahla yaşamına son verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık görevlisi sevk edildi. Kaya'nın dehşetinden kaçarak son anda kurtulan eşi ve diğer kızı ise sinir krizi geçirdi.