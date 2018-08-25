Türkiye'de özellikle kahvaltı sofralarının vazgeçilmezi olan ve herkesin severek yediği menemen ile ilgili sosyal medyada büyük bir tartışma başladı. Tartışmanın odak noktası "menemenin içine soğan katılır mı, katılmaz mı?" olurken sosyal medya bu konuda tam anlamıyla ikiye bölündü.
Sosyal medyayı ikiye bölen menemen tartışması! Menemen soğanlı mı olur, soğansız mı?
Ünlü gurme Vedat Milor'un dün twitter hesabı üzerinden başlattığı anket sosyal medyayı ikiye böldü. Ünlü gurme yıllardır tartışılan "menemen soğanlı mı olur, soğansız mı?" sorusunu sordu. 300 binden fazla kişinin oy kullandığı anket baş başa gidiyor. Peki ama menemen soğanlı mı olur, soğansız mı?
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