Türkiye'de özellikle kahvaltı sofralarının vazgeçilmezi olan ve herkesin severek yediği menemen ile ilgili sosyal medyada büyük bir tartışma başladı. Tartışmanın odak noktası "menemenin içine soğan katılır mı, katılmaz mı?" olurken sosyal medya bu konuda tam anlamıyla ikiye bölündü.