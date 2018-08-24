Şile'de Sofular ve Ağva'da iki kişi denizde kayboldu. Kaymakamlık etkili olan rüzgar nedeniyle ilçe genelinde boğulmaları engellemek amacıyla denize girmeyi yasakladı. Kayıp 2 gençten birinin cansız bedenine ulaşıldı.

SOFULAR PLAJINDA KAYBOLMUŞTU

Sabah saatlerinde ise 3 genç Sofular Plajı'nda serinlemek için denize girdi. Bir süre sonra 25 yaşlarında olduğu öğrenilen Suriyeli Louhey Balhawan dalgalara kapılarak kayboldu. İhbar üzerine olay yerine ambulans, sahil güvenlik, arama kurtarma ve jandarma ekipleri sevk edildi. Arama-kurtarma çalışmaları sonrası Suriyeli gencin cansız bedeni bulundu. Olayı gören bir vatandaş "Su bunları sürükleyerek götürdü. Bir tanesi kayboldu, diğerleri kurtuldu" diye konuştu.

AĞVA'DA DA GENÇ KIZ KAYBOLDU

Dün akşam saatlerinde Ağva'da baba Erol Kocalı, ismi öğrenilemeyen kızıyla denize girdi. Kızının boğulduğunu gören baba yardımına koştu. Bu sırada diğer kızı Kezban Kocalı'da (18) ablasının boğulduğunu görüncü denize atladı. Baba büyük kızını kurtararak sahile çıktı. Küçük kızının da denizde çırpındığını gören baba tekrar suya atladı ancak genç kız dalgalarda kayboldu.



DENİZE GİRMEK YASAKLANDI

Şile Kaymakamlığı etkili olan rüzgar nedeniyle ilçe genelinde boğulmaları engellemek amacıyla denize girmeyi yasakladı.

Cankurtaran ekipleri ve görevliler dalgalar nedeniyle vatandaşları denize girmemeleri konusunda uyardı. Plajın etrafına şerit çekilerek vatandaşlar deniz kenarından uzaklaştırıldı. Denizde kaybolan genci ise arama çalışmaları devam ediyor.