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Gurbetçilerin dönüş çilesi başladı! Kilometrelerce araç kuyruğu oluştu

Yaz tatillerini geçirmek için 'a gelen gurbetçilerin dönüş yapmaya başlamasıyla birlikte sınır kapılarında uzun kuyruklar oluştu.

Yıllık izinlerini tamamlayıp dönüş yoluna geçen, yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları, Edirne'deki sınır kapılarında yoğunluk oluşturmaya devam ediyor.

Kurban Bayramı'nı da baba ocağında geçiren gurbetçiler, yıllık izinlerinin bitmesiyle yaşadıkları ülkelere dönmek için dönüş yoluna geçti.

Pazartesi iş başına yetişmek için memleketlerinden aynı gün yola çıkan gurbetçiler sınır kapılarında uzun kuyruklar oluşturdu.

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  • 24 Ağustos 2018, Cuma 15:30
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