Meteoroloji hava durumuna ilişkin son veriler ışığında yeni tahminlerde bulundu. Özellikle hafta sonu dönüş planı yapan tatilciler uyarılırken, Marmara Bölgesi ve İstanbul için gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yapıldı.
YAĞIŞ GELİYOR
Bugün ve yarın Marmara Bölgesi'nde havanın mevsim normallerinde seyretmesi bekleniyor. Sıcaklığın 31 derece olacağı açıklanırken, parçalı bulutlu bir hava tatilin son günlerinde vatandaşları bekliyor.
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