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Son dakika: 'den 'a uyarı! 'de denize girmek yasaklandı

Genel Müdürlüğü tatilcileri üzecek bir son dakika uyarısında bulundu. için 5 günlük tahminleri açıklanırken, pazar günü gece saatlerinden itibaren yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı hava beklendiği bildirildi. 'de ise uyarısı yapılarak denize girmek bir süreliğine yasaklandı.

Meteoroloji hava durumuna ilişkin son veriler ışığında yeni tahminlerde bulundu. Özellikle hafta sonu dönüş planı yapan tatilciler uyarılırken, Marmara Bölgesi ve İstanbul için gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yapıldı.

YAĞIŞ GELİYOR
Bugün ve yarın Marmara Bölgesi'nde havanın mevsim normallerinde seyretmesi bekleniyor. Sıcaklığın 31 derece olacağı açıklanırken, parçalı bulutlu bir hava tatilin son günlerinde vatandaşları bekliyor.

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  • 24 Ağustos 2018, Cuma 11:49
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