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Şaka bombası

Şaka bombası
'de Umut K. 19 Ağustos gecesi, polis lojmanlarının yanında bulunan kız arkadaşının evinin önüne gitti. Ses bombası atıp kaçtı. Emniyet güçleri, genci ve iki arkadaşını yakaladı. Umut K., "Kız arkadaşıma, evinin önünde ses bombasını patlatarak korkutup şaka yapmak istedim" dedi. Gençler tutuksuz yargınlamak üzere salıverildi.


Ceyhan TORLAK
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