Şaka bombası

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. 19 Ağustos gecesi,
polis lojmanlarının
yanında bulunan
kız arkadaşının evinin
önüne gitti. Ses bombası atıp kaçtı.
Emniyet güçleri,
genci ve iki arkadaşını
yakaladı. Umut K.,
"Kız arkadaşıma, evinin
önünde ses bombasını
patlatarak korkutup
şaka yapmak
istedim" dedi. Gençler
tutuksuz yargınlamak
üzere salıverildi. Ceyhan TORLAK
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