Kurban Bayramı tatilini, denizde geçirmek isteyenler plajlara aktı. Yurdun dört bir yanındaki sahiller dolup taştı. İzmir Çeşme'de ise nüfus 25 katına çıktı. 1 milyona ulaştı. Gurbetçilerin sayısının da çok olması dikkatlerden kaçmadı.
81 İLDEN PLAKA VAR
Doluluğun yüzde 100 olduğunu açıklayan Çeşme Otelciler Birliği Başkanı Yakup Demir, "81 ilden plaka görüyoruz. Artık gurbetçilerimiz de Çeşme'ye geliyor. Sezonda yüzde 40 gurbetçilerle dolduk bu bayramda da devam etti. Şimdi gelmeyin eylül ayında gelin Çeşme'de ev sahibi olarak 'Gelmeyin' demek çok zor ama bunları diyelim çünkü gelenler açıkta kalıyor. Çeşme dolu olduğu gibi civarındaki Seferihisar, Gümüldür de dolu. Buralara da yönlendiremiyoruz. Rica ediyoruz. Plajlar, sokaklar, oteller dolu tatil devam ediyor. Çeşme'ye gelmek isteyenler, ne olur gelmeyin, eylül ayında gelin. Güzel bir tatil ayı. Fiyatları da yüzde 50 aşağıya çekiyoruz. Çok daha ekonomik bir tatili daha rahat ve keyifli koşullarda yapabilirsiniz" dedi.
SALDİVLERE AKIN ETTIİER
'Türkiye'nin Maldivleri' olarak ünlenen Burdur Salda Gölü'ndeki 'Saldivler' plajı, tatilcilerin akınına uğradı. Vatandaşlar beyaz kum ve turkuaz renkli suyun tadını çıkardı. Apart ya da otellerde kalmak yerine ise çadırlarda kaldı. Bazı vatandaşlar gündüz göle girerken, bazıları göl kenarında çamur banyosu yaptı.
PLAJA HÜCUM
9 günlük Kurban Bayramı tatili nedeniyle tatilcilerin akınına uğrayan Fethiye ve Ölüdeniz'deki oteller de yüzde 100 doluluğa ulaştı. Otellerde yer bulamayan tatilciler çadırlarda kaldı. Trafiğin zaman zaman kilitlendiği Ölüdeniz Mahallesi'nde vatandaşlar, plaja ulaşmak için 4-5 kilometre yürüyerek plaja akın etti.
81 İLDEN PLAKA VAR
Doluluğun yüzde 100 olduğunu açıklayan Çeşme Otelciler Birliği Başkanı Yakup Demir, "81 ilden plaka görüyoruz. Artık gurbetçilerimiz de Çeşme'ye geliyor. Sezonda yüzde 40 gurbetçilerle dolduk bu bayramda da devam etti. Şimdi gelmeyin eylül ayında gelin Çeşme'de ev sahibi olarak 'Gelmeyin' demek çok zor ama bunları diyelim çünkü gelenler açıkta kalıyor. Çeşme dolu olduğu gibi civarındaki Seferihisar, Gümüldür de dolu. Buralara da yönlendiremiyoruz. Rica ediyoruz. Plajlar, sokaklar, oteller dolu tatil devam ediyor. Çeşme'ye gelmek isteyenler, ne olur gelmeyin, eylül ayında gelin. Güzel bir tatil ayı. Fiyatları da yüzde 50 aşağıya çekiyoruz. Çok daha ekonomik bir tatili daha rahat ve keyifli koşullarda yapabilirsiniz" dedi.
SALDİVLERE AKIN ETTIİER
'Türkiye'nin Maldivleri' olarak ünlenen Burdur Salda Gölü'ndeki 'Saldivler' plajı, tatilcilerin akınına uğradı. Vatandaşlar beyaz kum ve turkuaz renkli suyun tadını çıkardı. Apart ya da otellerde kalmak yerine ise çadırlarda kaldı. Bazı vatandaşlar gündüz göle girerken, bazıları göl kenarında çamur banyosu yaptı.
PLAJA HÜCUM
9 günlük Kurban Bayramı tatili nedeniyle tatilcilerin akınına uğrayan Fethiye ve Ölüdeniz'deki oteller de yüzde 100 doluluğa ulaştı. Otellerde yer bulamayan tatilciler çadırlarda kaldı. Trafiğin zaman zaman kilitlendiği Ölüdeniz Mahallesi'nde vatandaşlar, plaja ulaşmak için 4-5 kilometre yürüyerek plaja akın etti.
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