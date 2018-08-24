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in faydaları nelerdir? Kırmızı etin zararları nelerdir?

Besleyici özelliği ile , kansızlığı bitiriyor. Bedene güç veriyor. Bağışıklık sistemini güçlendirerek hastalıklardan koruyor. Ömrü uzatıyor... Kurban bayramında da bolca tüketilen kırmızı etin faydaları nelerdir? Kırmızı et tüketmek neye iyi gelir? Kırmızı etin zararları nelerdir? Detaylar haberimizde...

Kırmızı et ömrü uzatır
Kurban Bayramı'nın gelmesiyle, kırmızı et sofraları lezzetlendiriyor. Izgarası, buğulaması, haşlamasıyla ağızları tatlandıran kırmızı et, ölçülü tüketildiğinde vücuda şifa oluyor. İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Nafiz Karagözoğlu, kırmızı etin faydaları ve zararlarıyla ilgili herkesi bilgilendiriyor...
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