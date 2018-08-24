Kurban Bayramı'nın gelmesiyle, kırmızı et sofraları lezzetlendiriyor. Izgarası, buğulaması, haşlamasıyla ağızları tatlandıran kırmızı et, ölçülü tüketildiğinde vücuda şifa oluyor. İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Nafiz Karagözoğlu, kırmızı etin faydaları ve zararlarıyla ilgili herkesi bilgilendiriyor...
Kırmızı etin faydaları nelerdir? Kırmızı etin zararları nelerdir?
Besleyici özelliği ile kırmızı et, kansızlığı bitiriyor. Bedene güç veriyor. Bağışıklık sistemini güçlendirerek hastalıklardan koruyor. Ömrü uzatıyor... Kurban bayramında da bolca tüketilen kırmızı etin faydaları nelerdir? Kırmızı et tüketmek neye iyi gelir? Kırmızı etin zararları nelerdir? Detaylar haberimizde...
Etiketler: kırmızı et , Nuar
- 24 Ağustos 2018, Cuma
- Gazete
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