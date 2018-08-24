Kurban Bayramı'nın gelmesiyle, kırmızı et sofraları lezzetlendiriyor. Izgarası, buğulaması, haşlamasıyla ağızları tatlandıran kırmızı et, ölçülü tüketildiğinde vücuda şifa oluyor. İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Nafiz Karagözoğlu, kırmızı etin faydaları ve zararlarıyla ilgili herkesi bilgilendiriyor...