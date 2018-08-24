Kaşar bank alarmı

İstanbul Sultangazi ve çevresinden 30 kişi, Çiftlik Bank benzeri bir yöntemle dolandırıldı. "Kaşar ticareti yapacağız" deyip, kendilerinden para topladıktan sonra ortadan kaybolan Ü.Ö. tarafından yüz binlerce lira dolandırıldıklarını iddia eden mağdurlar "Çiftlik Bank ile dalga geçerken bizim başımıza geldi" ifadelerini kullandı. Savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı. Kamyon şoförlüğü yapan Mesut Ergün, "Bir arkadaşımın vesilesiyle tanıştım. Baktım arkadaşıma yüklü miktarda bir para verdi.
'Ne parası bu' dedim. 'Kaşar alıp satıyoruz, onun parası. Varsa sen de ver' dedi. Ben buna ilk etapta 13 bin para verdim. Daha sonra tekrardan paralar verdim. Bana geri dönüş yaptı, verdi biraz para. Sonra da duyduk ki bu etrafı dolandırmış. Bizden gelip para alıyor. Bizden aldığı parayla gidiyor kaşar alıyor. 1 ton 2 ton kaşar alıyor. Bunu götürüyor, 'peynircilere, marketlere veriyorum' diyor. Bize bu şekilde anlattı" dedi.
'Ne parası bu' dedim. 'Kaşar alıp satıyoruz, onun parası. Varsa sen de ver' dedi. Ben buna ilk etapta 13 bin para verdim. Daha sonra tekrardan paralar verdim. Bana geri dönüş yaptı, verdi biraz para. Sonra da duyduk ki bu etrafı dolandırmış. Bizden gelip para alıyor. Bizden aldığı parayla gidiyor kaşar alıyor. 1 ton 2 ton kaşar alıyor. Bunu götürüyor, 'peynircilere, marketlere veriyorum' diyor. Bize bu şekilde anlattı" dedi.
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