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bank alarmı

’da “ ticareti yapacağız” diyerek para toplayan dolandırıcı yüz binlerce lirayla kaçtı. Evini arabasını satıp bu işe girenler dolandırıldıklarını anlayınca şikayette bulundu

Kaşar bank alarmı
İstanbul Sultangazi ve çevresinden 30 kişi, benzeri bir yöntemle dolandırıldı. "Kaşar ticareti yapacağız" deyip, kendilerinden para topladıktan sonra ortadan kaybolan Ü.Ö. tarafından yüz binlerce lira dolandırıldıklarını iddia eden mağdurlar "Çiftlik Bank ile dalga geçerken bizim başımıza geldi" ifadelerini kullandı. Savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı. Kamyon şoförlüğü yapan Mesut Ergün, "Bir arkadaşımın vesilesiyle tanıştım. Baktım arkadaşıma yüklü miktarda bir para verdi.

'Ne parası bu' dedim. 'Kaşar alıp satıyoruz, onun parası. Varsa sen de ver' dedi. Ben buna ilk etapta 13 bin para verdim. Daha sonra tekrardan paralar verdim. Bana geri dönüş yaptı, verdi biraz para. Sonra da duyduk ki bu etrafı dolandırmış. Bizden gelip para alıyor. Bizden aldığı parayla gidiyor alıyor. 1 ton 2 ton kaşar alıyor. Bunu götürüyor, 'peynircilere, marketlere veriyorum' diyor. Bize bu şekilde anlattı" dedi.

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