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in ilacı sarımsak

, vücudumuzun sı olarak tanımlanıyor. Beslenme, hayati önem taşıyor. Özelikle sarımsak ve üzüm karaciğer hasarını önlüyor

Karaciğerin ilacı sarımsak
Bedenimizin sı olarak kabul edilen karaciğer, beslenme alışkanlıklarından doğrudan etkileniyor. Kötü beslenme, hasarını arttırıyor. Bu durum karaciğer yetmezliğine ve kansere davetiye çıkarıyor. Toksinleri (zararlı etkileri olan madde) vücuttan atarak yenilenmeyi sağlayan bazı besinler ise karaciğeri koruyor. Diyetisyen Nilay Keçeci Arpacı, karaciğeri yenileyen gıdaları açıklıyor:

ÜZÜM KORUYOR
Üzümün hem kendisi hem de çekirdeği, karaciğeri yeniliyor. Yapılan araştırmalar, üzüm çekirdeğinin karaciğer hasarları üzerinde olumlu sonuçlar verdiğini gösteriyor.

YAĞLANMAYA KARŞI AVOKADO
, içerdiği omega 6 ile karaciğerin yenilenmesini sağlıyor ve hücrelerin toparlanmasına yardımcı oluyor. Karaciğerin yağlanmasını önlüyor.

DOĞAL KORUYUCU HİNDİBA
Sodyum, potasyum ve kalsiyum depo hindiba yaprakları, karaciğer fonksiyonlarını destekliyor.

SALAM SOSİSTEN UZAK DURUN
Karaciğer sağlığı için tüketilmesi gereken besinler kadar uzak durulması gereken besinler de bulunuyor. Aşırı yağlı et, alkol, sucuk, salam, sosis, pastırma gibi şarküteri ürünleri ve kızartmalar, karaciğeri yoruyor ve hastalıklara zemin hazırlıyor. BOL SU IÇIN
Karaciğer sağlığı için günde 2-3 litre su içilmesi gerekiyor. Düzenli egzesiz de karaciğer yağlanmasını engelliyor.
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