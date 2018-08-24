Karaciğerin ilacı sarımsak

Bedenimizin sigortası olarak kabul edilen karaciğer, beslenme alışkanlıklarından doğrudan etkileniyor. Kötü beslenme, karaciğer hasarını arttırıyor. Bu durum karaciğer yetmezliğine ve kansere davetiye çıkarıyor. Toksinleri (zararlı etkileri olan madde) vücuttan atarak yenilenmeyi sağlayan bazı besinler ise karaciğeri koruyor. Diyetisyen Nilay Keçeci Arpacı, karaciğeri yenileyen gıdaları açıklıyor:
ÜZÜM KORUYOR
Üzümün hem kendisi hem de çekirdeği, karaciğeri yeniliyor. Yapılan araştırmalar, üzüm çekirdeğinin karaciğer hasarları üzerinde olumlu sonuçlar verdiğini gösteriyor.
YAĞLANMAYA KARŞI AVOKADO
Avokado, içerdiği omega 6 ile karaciğerin yenilenmesini sağlıyor ve hücrelerin toparlanmasına yardımcı oluyor. Karaciğerin yağlanmasını önlüyor.
DOĞAL KORUYUCU HİNDİBA
Sodyum, potasyum ve kalsiyum deposu hindiba yaprakları, karaciğer fonksiyonlarını destekliyor.
SALAM SOSİSTEN UZAK DURUN
Karaciğer sağlığı için tüketilmesi gereken besinler kadar uzak durulması gereken besinler de bulunuyor. Aşırı yağlı et, alkol, sucuk, salam, sosis, pastırma gibi şarküteri ürünleri ve kızartmalar, karaciğeri yoruyor ve hastalıklara zemin hazırlıyor. BOL SU IÇIN
Karaciğer sağlığı için günde 2-3 litre su içilmesi gerekiyor. Düzenli egzesiz de karaciğer yağlanmasını engelliyor.
ÜZÜM KORUYOR
Üzümün hem kendisi hem de çekirdeği, karaciğeri yeniliyor. Yapılan araştırmalar, üzüm çekirdeğinin karaciğer hasarları üzerinde olumlu sonuçlar verdiğini gösteriyor.
YAĞLANMAYA KARŞI AVOKADO
Avokado, içerdiği omega 6 ile karaciğerin yenilenmesini sağlıyor ve hücrelerin toparlanmasına yardımcı oluyor. Karaciğerin yağlanmasını önlüyor.
DOĞAL KORUYUCU HİNDİBA
Sodyum, potasyum ve kalsiyum deposu hindiba yaprakları, karaciğer fonksiyonlarını destekliyor.
SALAM SOSİSTEN UZAK DURUN
Karaciğer sağlığı için tüketilmesi gereken besinler kadar uzak durulması gereken besinler de bulunuyor. Aşırı yağlı et, alkol, sucuk, salam, sosis, pastırma gibi şarküteri ürünleri ve kızartmalar, karaciğeri yoruyor ve hastalıklara zemin hazırlıyor. BOL SU IÇIN
Karaciğer sağlığı için günde 2-3 litre su içilmesi gerekiyor. Düzenli egzesiz de karaciğer yağlanmasını engelliyor.
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