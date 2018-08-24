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'da korkunç olay... 2 kızını öldürüp etti

’ın Kahta ilçesinde belediyede çalışan , bilinmeyen nedenle evinde 18 ve 20 yaşlarındaki 2 kızını öldürdükten sonra aynı silahla etti. Aziz Kaya’nın dehşetinden kaçarak son anda kurtulan eşi ve diğer kızı ise sinir krizi geçirdi.

Adıyamanda korkunç olay... 2 kızını öldürüp intihar etti

Olay, akşam saatlerinde Mahallesi'nde meydana geldi. Belediye personeli , evinde bilinmeyen nedenle ailesiyle tartıştı. Tartışma sırasında Kaya, çocuklarına silahla ateş açtı.

Eşi ve 1 kızının kaçtığı evde ateşlere hedef olan 2 kız kardeş, olay yerinde yaşamını yitirdi. Kızlarını öldüren Aziz Kaya, ardından aynı silahla yaşamına son verdi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık görevlisi sevk edildi.

Aziz Kaya'nın dehşetinden kaçarak son anda kurtulan eşi ve diğer kızı ise sinir krizi geçirdi.

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  • 24 Ağustos 2018, Cuma 20:12
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