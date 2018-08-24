Kanlı davetiye

Düğün yapmaya hazırlanan damat hem eşini hem annesini kaybetti. Olay dün Samsun'da meydana geldi. Bir okul bahçesinde düzenlenen Balık Festivali'nde, silahlı saldırıya uğrayan Türkan Güneştaş (47) ve gelini Ayşegül Güneştaş (27) hayatını kaybeti. Hürriyet Güneştaş (70), Nurcan Bülbül (50) ve Yeter Tuğhan (41) yaralandı. Yaralılar, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Saldırgan A.U. kaçtı. Anne Güneştaş, toprağa verildi. Gelinin cenazesi ise Trabzon'a gönderildi.
KÖTÜ SONUÇLARI OLUR
Silahlı saldırıda resmi nikah kıydığı eşi ile annesini kaybeden, olayda babaannesi ile 2 teyzesi de yaralanan Umut Güneştaş, düğün davetiyesini dağıtmak ve aynı zamanda bayram izni için İstanbul'dan geldikleri Samsun'da büyük acı yaşadı. Güneştaş'ın sağ kolunun kırıldığı öğrenildi. Yaşadığı acıyı anlatan ve silahlı saldırganı tanımadığını söyleyen acılı adam, "Evlenecektik bazı kansızlar yüzünden kısmet olmadı. Ya devlet bulsun ya da biz buluruz. Biz bulmadan devlet bulsun yoksa daha kötü sonuçlar olur" dedi. Eşi ve gelini ölen, annesi ile baldızları yaralanan Osman Güneştaş ise "Büyük acı yaşadık. Bunu yapanları biz bulmadan devlet bulsun" diye konuştu.
Kendi düğünü yerine annesinin cenazesine katılan Umut Güneştaş, katili tanımadığını söyledi.
KÖTÜ SONUÇLARI OLUR
Silahlı saldırıda resmi nikah kıydığı eşi ile annesini kaybeden, olayda babaannesi ile 2 teyzesi de yaralanan Umut Güneştaş, düğün davetiyesini dağıtmak ve aynı zamanda bayram izni için İstanbul'dan geldikleri Samsun'da büyük acı yaşadı. Güneştaş'ın sağ kolunun kırıldığı öğrenildi. Yaşadığı acıyı anlatan ve silahlı saldırganı tanımadığını söyleyen acılı adam, "Evlenecektik bazı kansızlar yüzünden kısmet olmadı. Ya devlet bulsun ya da biz buluruz. Biz bulmadan devlet bulsun yoksa daha kötü sonuçlar olur" dedi. Eşi ve gelini ölen, annesi ile baldızları yaralanan Osman Güneştaş ise "Büyük acı yaşadık. Bunu yapanları biz bulmadan devlet bulsun" diye konuştu.
Kendi düğünü yerine annesinin cenazesine katılan Umut Güneştaş, katili tanımadığını söyledi.
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