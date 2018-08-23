Tansiyona limon sıkın

Çarpıntı, terleme, baş dönmesi ve burun kanaması... Tüm bunlar tansiyon hastalığının belirtisini oluşturuyor. Türkiye'de her 3 kişiden birinde görülen tansiyon, en çok erkeklerde ortaya çıkıyor. Uzmanlar, yaşam tarzı değişiklikleri ile tansiyon hastalığının kontrol altına alınabileceğini vurguluyor.
Şu bilgileri veriyor:
BÖBREKLERİ ZORLAR: Yüksek tansiyon kontrol altına alınmadığında böbrek, göz, kalp gibi organlara zarar veriyor.
ERKEKLER DİKKAT: Hipertansiyon genellikle 35-50 yaşları arasında görülür. Erkekler, kadınlara oranla daha çok risk altında oluyor.
GÜNDE 10 BİN ADIM: Aşırı kilolu olan kişilerin yaklaşık yüzde 40'ında yüksek tansiyon görülüyor. Hareket ve egzersiz ise kan basıncını düzenliyor. Bu nedenle günde 10 bin adım atmak gerekiyor.
YEMEĞE TUZ ATMAYIN
Porsiyonları küçültün.
Kırmızı et yerine, beyaz et tercih edin.
Tatlı yerine meyve yiyin.
Ara sıcaklardan kaçının.
Yemeklerde tuz yerine limon ve baharat kullanın.
Şu bilgileri veriyor:
BÖBREKLERİ ZORLAR: Yüksek tansiyon kontrol altına alınmadığında böbrek, göz, kalp gibi organlara zarar veriyor.
ERKEKLER DİKKAT: Hipertansiyon genellikle 35-50 yaşları arasında görülür. Erkekler, kadınlara oranla daha çok risk altında oluyor.
GÜNDE 10 BİN ADIM: Aşırı kilolu olan kişilerin yaklaşık yüzde 40'ında yüksek tansiyon görülüyor. Hareket ve egzersiz ise kan basıncını düzenliyor. Bu nedenle günde 10 bin adım atmak gerekiyor.
YEMEĞE TUZ ATMAYIN
Porsiyonları küçültün.
Kırmızı et yerine, beyaz et tercih edin.
Tatlı yerine meyve yiyin.
Ara sıcaklardan kaçının.
Yemeklerde tuz yerine limon ve baharat kullanın.
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