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Bartın'da nüfus 6 binden 60 bine çıktı! Şemsiye açacak yer kalmadı

Bartın'ın sahillerine akın eden yerli ve yabancı turistler kentin girişinde 3 kilometrelik araç trafiği oluşturdu. Bayramın 2. ve 3. gününde sahilde şemsiye açacak yer kalmadı.

Nüfus 6 binden 60 bine çıktı!

Amasra'nın bakir koyları, az dalgalı suları, tarihi mekanları, doğayla bütünleşen güzelliklerinin yanı sıra balık ağırlıklı mutfak kültürüyle yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.

  • 23 Ağustos 2018, Perşembe 10:42
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