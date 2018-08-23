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Otomobil gölete uçtu, 4 kişi boğularak hayatını kaybetti

'ın Banaz ilçesinde bir otomobilin gölete uçması sonucu 4 kişi boğularak hayatını kaybetti. Ekiplerin bölgede çalışmaları devam ediyor.

Uşaktan acı haber! 4 kişi feci şekilde can verdi

'ın Banaz ilçesi Kızılcasöğüt Kasabası'nda bulunan Kızılcasöğüt göleti mesire alanına pikniğe gelen bir aile, yokuş yukarı araçları ile gittikleri sırada bilinmeyen bir nedenle aracın geri kaçması sonucu otomobil, içindeki 4 kişiyle birlikte gölete uçtu.

4 KİŞİ BOĞULARAK ÖLDÜ

Çevredeki diğer piknik yapan kişiler durumu itfaiye ve AFAD ekiplerine bildirerek yardım istedi. Araçta bulunan 4 kişi boğularak hayatını kaybetti. Ekiplerin bölgede çalışmaları devam ediyor.

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  • 23 Ağustos 2018, Perşembe 12:33
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