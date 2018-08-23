Sultangazi'de 30 kişi, Gaziosmanpaşa Adliyesi'nde cumhuriyet savcılığına başvurup, "Kaşar ticareti yapacağız" diyerek para toplayan Ü.Ö.(28)'nün, kendilerini binlerce lira dolandırdığını iddia etti. Savcılığa verilen ifadelerdeki iddialara göre, özel bir gıda şirketinde çalışan Ü.Ö., "Çalıştığım yerden kaşarı toptan alacağım. Fabrikadan nakit alıp, marketlere vadeli satıp, aradaki parayı paylaşacağız" diyerek tanıdıklarından para topladı. Para topladığı kişilere bir süre geri ödeme de yapan Ü.Ö., güven sağladıktan sonra çok sayıda kişiden yüklü miktarda para toplayıp ortadan kayboldu.
Çiftlik Bank'tan sonra Kaşar Bank vurgunu
İstanbul'da Gaziosmanpaşa Adliyesi'ne başvuran 30 kişi, kaşar alıp satma bahanesiyle dolandırdıklarını iddia etti. Ü.Ö. isimli bir şahsın kendilerinden bu yolla para topladıklarını iddia eden kişiler şahıstan şikayetçi oldu.
Etiketler: Çiftlik Bank , kaşar bank
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