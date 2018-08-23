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Leoparın sinsi planı anbean kamerada!

Bir leoparın ceylan avı, Kenya'da anbean görüntülendi.

Leoparın sinsi planı anbean kamerada!

Kenya'daki Masai Mara Milli Parkı'nda 52 yaşındaki fotoğrafçı Jeffrey Wu tarafından çekilen görüntülerde, sinsi leoparın savunmasız ceylanı nasıl avladığına bakın...

  • 23 Ağustos 2018, Perşembe 11:09
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