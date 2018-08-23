Leoparın sinsi planı anbean kamerada!

Kenya'daki Masai Mara Milli Parkı'nda 52 yaşındaki fotoğrafçı Jeffrey Wu tarafından çekilen görüntülerde, sinsi leoparın savunmasız ceylanı nasıl avladığına bakın...
Kenya'daki Masai Mara Milli Parkı'nda 52 yaşındaki fotoğrafçı Jeffrey Wu tarafından çekilen görüntülerde, sinsi leoparın savunmasız ceylanı nasıl avladığına bakın...
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