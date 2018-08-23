Engel tanımıyor

Kardelen Yılmaz, engelleri tek tek aşarak örnek oldu... Dünyaya gözlerini 2003 yılında açan Kardelen, protez için 5 ameliyat oldu ve uzayan boyuyla birlikte sık sık değiştirilmesi gereken protezine uyum sağlamaya çalıştı. Eğitim ve sosyal yaşamını ameliyat süreci dışında aralıksız sürdüren Kardelen, okçuluk sporuyla ilgilenmeye başladı. Çünkü o engellerin, hayallerine karşı gelemeyeceğini ispat etmek istiyordu. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin okçuluk takımında yer alan genç sporcu Türkiye çapında dereceler elde ettikten sonra şimdi de buz pateni yapmaya başladı.
Kardelen, "Ağabeyimle futbol da oynadım, duvarlara da tırmandım. Bu da işe yaradı, 'Ben kimseden farklı değilim' inancı yerleşti. Engellilerin içindeki korkuyu toplum yerleştiriyor. Öyle bir toplum baskısı var ki herkesin kafasında belli bir tip var. O tipin dışındakiler tuhaf geliyor. Buna karşı çıkmak bizim içimizde başlıyor. Protez bacak kullandığım için sokakta yürürken bile tuhaf karşılanıyor, insanlar dönüp bakıyorlar. Bir de buz patenine gelince iyice şaşırıyorlar. Bir insan inanırsa her şeyi başarır" dedi.
YETER Kİ BAŞARMAK İSTEYİN
Yeni aktivitelerle sosyal çevresinin de genişlediğine işaret eden Kardelen, evden çıkmaya çekinen engellilere de şöyle seslendi: Engellilerin içindeki korkuyu toplum yerleştiriyor. Öyle bir toplum baskısı var ki herkesin kafasında belli bir tip var. O tipin dışındakiler tuhaf geliyor. Buna karşı çıkmak bizim içimizde başlıyor. Başkasını düşüncesiyle hareket etmez kendimiz için yaşarsak daha mutlu, daha başarılı oluruz.
Kardelen, "Ağabeyimle futbol da oynadım, duvarlara da tırmandım. Bu da işe yaradı, 'Ben kimseden farklı değilim' inancı yerleşti. Engellilerin içindeki korkuyu toplum yerleştiriyor. Öyle bir toplum baskısı var ki herkesin kafasında belli bir tip var. O tipin dışındakiler tuhaf geliyor. Buna karşı çıkmak bizim içimizde başlıyor. Protez bacak kullandığım için sokakta yürürken bile tuhaf karşılanıyor, insanlar dönüp bakıyorlar. Bir de buz patenine gelince iyice şaşırıyorlar. Bir insan inanırsa her şeyi başarır" dedi.
YETER Kİ BAŞARMAK İSTEYİN
Yeni aktivitelerle sosyal çevresinin de genişlediğine işaret eden Kardelen, evden çıkmaya çekinen engellilere de şöyle seslendi: Engellilerin içindeki korkuyu toplum yerleştiriyor. Öyle bir toplum baskısı var ki herkesin kafasında belli bir tip var. O tipin dışındakiler tuhaf geliyor. Buna karşı çıkmak bizim içimizde başlıyor. Başkasını düşüncesiyle hareket etmez kendimiz için yaşarsak daha mutlu, daha başarılı oluruz.
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