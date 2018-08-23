Bayramı'nın gelmesiyle sofralar şenleniyor. Birbirinden harika yemeklerle donatılan geleneksel bayram sofraları, ağızları tatlandırıyor. Kırmızı etin birbirinden lezzetli tarifleri hem damağa hem de göze hitap ediyor. Uzmanlar, etin daha lezzetli olabilmesi için 24 saat bekletilmesini öneriyor. TAKVİM, bayramda misafirlerinizin ağızlarını tatlandıracak et yemeklerini sizler için derliyor. İşte o birbirinden harika lezzetlerden birkaçı...