Vücudun denge sisteminde yaşanan bir sorun nedeniyle ortaya çıkan ve halk arasında genellikle baş dönmesi belirtisi ile bilinen vertigo, son zamanlarda en çok merak edilenler arasına girdi ve vatandaşlar internette " Vertigo nedir? ", " Vertigo nasıl anlaşılır? " sorularının cevaplarını aramaya başladılar. Peki Vertigo hastalığı nedir? Vertigo nasıl anlaşılır? Detaylar haberimizde...



Baş dönmesi deyince hastanın dengesini sağlamadaki her türlü problem anlaşılır. Bu durum hastayı yatağa düşürüp gözlerini dahi açamayacağı şiddetten, sadece zaman zaman bir kayma hissine kadar değişebilir. Hatta sadece bir göz kararması şeklinde ortaya çıkabilir. Tıp dilinde genel olarak vertigo adı verilir. Bir hastalıktan ziyade bir belirtidir, tek başına bir durum olabileceği gibi beraberinde belli başlı ek şikayetlerle bazı hastalıkların veya organların problemini yansıtabilir.

Vertigonun hafif baş dönmesi ve dengesizlik hissinden başlayıp, çok şiddetli ve hastayı yataktan kalkamaz hale getirecek hale varana kadar çok geniş bir yelpazede klinik görüntüsü olabilir. Kendinizde vertigo olup olmadığını basit bir test yaparak anlayabilirsiniz. Ayakta kendi etrafınızda 2-3 dakika dönün ya da öne doğru eğilerek kafanızla yuvarlak çizin. Kısa bir süre sonra etrafınızdaki her şey dönmeye başlıyorsa, kendinizi berbat hissediyorsanız, sizde vertigo var demektir.



Tanısı İçin Neler Yapılmalıdır:

Baş dönmesi şikayeti ile hekime başvuran hastaya kulak muayenesi ve nörolojik muayene yapılarak sorunun kulakta mı yoksa beyinde mi olduğu ile ilgili fikir edinmeye çalışılır. İşitme testi, iç kulakla ilgili denge testi, Beyin elektrosu (EEG), Tomografi veya MR incelemeleri yapılabilir.



Tedavisi İçin Neler Yapılmalıdır:

Tedavide asıl önemli olan nedenin bulunmasıdır.Vertigo tedavisi 4 aşamada yapılır:

1.Tetikleyici faktörlerin ortadan kaldırılması (stres, alkol, sigara, kafein, tuz v.b.)

2.Tetikleyici pozisyondan kaçınma

3.İlaç tedavisi ve denge egzersizleri

4.Orta kulağa ya da beyinde saptanan lezyona yönelik cerrahi tedavi.

Tedavisi Sonrası Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar Nelerdir:

• Stresten uzak durun• Bağışıklık sisteminizi kuvvetlendirin: Sağlıklı beslenin ve doğal ve organik ürünler tüketin. Güne yumurtayla başlayın ve sabah kahvaltısında her sabah 1 ya da 2 köy yumurtası yiyin. Günde toplam bir avuç ceviz, badem, fındık ve fıstık yiyin. Günlük süt tüketin. Protein içerikli gıdalar tüketin.• D vitamini takviyesi: Mümkün olduğu kadar güneşlenin. Sağlıklı bir vücut için D vitamini çok önemlidir.• Tuzu azaltın: Tuz iç kulaktaki sıvı artışına neden olup vertigoyu tetikleyebiliyor. Bu nedenle tuzu azaltın.• Bol su için: Vücuttaki su tuz dengesini korumak içim bol bol su için. Ama çay ve kahve gibi içeceklerden uzak durun. Çünkü bu tarz içecekler de iç kulakta sıvı artışına neden olabiliyor.• Spor yapın: Sporun her alanda olduğu gibi vertigoda da önemi büyüktür. Sağlıklı yaşamın vazgeçilmez bir parçası olan spora hayatınızda mutlaka yer verin. Ancak ani hareketler barındıran ağır sporlardan uzak durun.• Başınızı hızlı sağa sola çevirmeyin• Lunaparklardaki oyuncaklardan uzak durun• Hızlı araba kullanmayın



