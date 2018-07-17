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Az su içmek yapıyor

Baş dönmesi, sersemlik, mide bulantısı... Tüm bunlar nun belirtisini oluşturuyor. Uzmanlar, az su içmenin bu hastalığa neden olduğunu vurguluyor...

Az su içmek vertigo yapıyor
Baş dönmesinin bir türü olan vertigo, ülkemizde milyonlarca kişiyi etkiliyor. Çoğu zaman ayağa kalkmaya, hareket etmeye, hatta beslenmeye engel oluyor. Hayatı olumsuz etkiliyor, yaşam kalitesini düşürüyor. Vertigonun nedenleri arasında, çeşitli metabolik hastalıklar, yaşamsal alışkanlıklar ve beslenme şekli gösteriliyor. Memorial Antalya Hastanesi Kulak Burun Boğaz Bölümü'nden Prof. Dr. Mustafa Asım Şafak, vertigo ve dikkat edilmesi gerekenler hakkında bilgi veriyor...
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