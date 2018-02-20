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nu susuz bırakma

Uzmanı Dr. Hatice Köse Özlece, nun en çok kadınlarda görüldüğünü belirtti. Ve ekledi: “Günlük 2-3 litre su tüketin...”

Vertigonu susuz bırakma
Baş dönmesi ve denge bozuklukları, vertigo olarak tanımlanıyor. Genellikle normal baş dönmesi ile karıştırılan bu hastalıkla ilgili Acıbadem Kayseri Hastanesi Nöroloji Uzmanı Dr. Hatice Köse Özlece, önemli bilgiler veriyor. Her baş dönmesinin olmadığını belirten Dr. Özlece, tedavi edilmeyen vertigonun kişinin günlük yaşamını olumsuz etkileyeceğinin altını çiziyor. Vertigoda yaşanan baş dönmesini gözler açıkken eşyaların etrafımızda dönmesi şeklinde tanımayan Dr. Özlece, şöyle devam ediyor: "Kişi, gözler kapalı iken de kendinin döndüğünü hisseder. Baş dönmesine bulantı, kusma, terleme, fenalık hissi ve bayılmalar da eşlik edebilir. Bazen hastalarımız başta sallantı hissini ya da hafif bir denge kaybını da baş dönmesi olarak tarif edebiliyor. Hemen her yaşta görülüyor. Stres, sıkıntı, aşırı yorgunluk, bazı hava değişimleri kişilerde yatkınlığı artırabildiği için hastalığın kadınlarda daha fazla ortaya çıkıyor."

BESLENMEYE DİKKAT
Vertigo tedavisinde beslenme önerilerinin de önemli olduğunu vurgulayan Dr. Köse Özlece, sözlerini şöyle sonlandırıyor: "Kişilerin tuz alımını kısıtlaması gerekiyor; çünkü tuz iç kulaktaki sıvının artışına dolayısıyla baş dönmelerinda artışına neden oluyor. Günlük en az 2-3 litre kadar su tüketmek gerekiyor. Düzenli beslenmek ve protein alımını artırmak oldukça önemli. Çünkü bazı vitamin ve mineral eksiklikleri ve kandaki problemler baş dönmelerini artırabiliyor. Egzersiz oldukça önemli; yalnız başı hızlı hareketlerle zorlayan egzersizler değil de daha sakin egzersizler vertigo ataklarını azaltacaktır."
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