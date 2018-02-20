Vertigonu susuz bırakma

Baş dönmesi ve denge bozuklukları, vertigo olarak tanımlanıyor. Genellikle normal baş dönmesi ile karıştırılan bu hastalıkla ilgili Acıbadem KayseriHastanesi Nöroloji UzmanıDr. Hatice Köse Özlece, önemli bilgiler veriyor. Her baş dönmesinin vertigo olmadığını belirten Dr. Özlece, tedavi edilmeyen vertigonun kişinin günlük yaşamını olumsuz etkileyeceğinin altını çiziyor. Vertigoda yaşanan baş dönmesini gözler açıkken eşyaların etrafımızda dönmesi şeklinde tanımayan Dr. Özlece, şöyle devam ediyor: "Kişi, gözler kapalı iken de kendinin döndüğünü hisseder. Baş dönmesine bulantı, kusma, terleme, fenalık hissi ve bayılmalar da eşlik edebilir. Bazen hastalarımız başta sallantı hissini ya da hafif bir denge kaybını da baş dönmesi olarak tarif edebiliyor. Hemen her yaştagörülüyor. Stres, sıkıntı, aşırı yorgunluk, bazı hava değişimleri kişilerde yatkınlığı artırabildiği için hastalığın kadınlarda daha fazla ortaya çıkıyor."
BESLENMEYE DİKKAT Vertigo tedavisinde beslenme önerilerinin de önemli olduğunu vurgulayan Dr. Köse Özlece, sözlerini şöyle sonlandırıyor: "Kişilerin tuz alımını kısıtlaması gerekiyor; çünkü tuz iç kulaktaki sıvının artışına dolayısıyla baş dönmelerinda artışına neden oluyor. Günlük enaz 2-3 litre kadar sutüketmek gerekiyor. Düzenli beslenmek ve protein alımını artırmak oldukça önemli. Çünkübazı vitamin ve mineraleksiklikleri ve kandakiproblemler baş dönmeleriniartırabiliyor. Egzersiz oldukça önemli; yalnız başı hızlı hareketlerle zorlayan egzersizler değil de daha sakin egzersizler vertigo ataklarını azaltacaktır."
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