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’nin en uzun tünelinde sona gelindi

ve Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından inşa edilen toplam 31 bin 592 metre uzunluğu ile ülkemizin en uzun tüneli olma özelliğini taşıyan ve 'nın 2060 yılına kadar ihtiyacını karşılayacak olan Gerede Sistemi'nde sona yaklaşıldı.

Türkiye’nin en uzun tüneli bitiyor

Bolu'nun Gerede ilçesinin kuzeydoğusundan başlayan, Ankara İçme Suyu 2.Merhale Projesi Gerede Sistemi, Gerede Havzası'ndan yıllık 226 milyon m3 suyu, Çamlıdere Baraj Gölüne aktaracak şekilde inşa ediliyor.

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  • 22 Ağustos 2018, Çarşamba 10:19
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