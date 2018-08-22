Bolu'nun Gerede ilçesinin kuzeydoğusundan başlayan, Ankara İçme Suyu 2.Merhale Projesi Gerede Sistemi, Gerede Havzası'ndan yıllık 226 milyon m3 suyu, Çamlıdere Baraj Gölüne aktaracak şekilde inşa ediliyor.
Türkiye’nin en uzun tünelinde sona gelindi
Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından inşa edilen toplam 31 bin 592 metre uzunluğu ile ülkemizin en uzun tüneli olma özelliğini taşıyan ve Ankara'nın 2060 yılına kadar içme suyu ihtiyacını karşılayacak olan Gerede Sistemi'nde sona yaklaşıldı.
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