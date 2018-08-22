Yol Durumu
  1. Türkiye’nin en uzun tüneli bitiyor

Meteoroloji'den son dakika kuvvetli sağanak yağış uyarısı!

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdunkuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, , , Bilecik, , Ankara'nın kuzeybatı kesimleri, Bolu'nun güney kesimleri, , , Erzincan, , ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; 'un doğusu, çevreleri ve Artvin'in kıyı kesiminde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor.

Meteorolojiden son dakika uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ile 'nde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'da yer yer kuvvetlice (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.

BAZI İLLERDE HAVA DURUMU

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu, öğleden sonra kuzeybatı kesimleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 32
İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 32
İzmir: Az bulutlu ve açık, zamanla doğusu parçalı bulutlu 33
Adana: Parçalı ve az bulutlu 35
: Parçalı ve az bulutlu 33
Antalya: Parçalı ve az bulutlu 32
: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. 27
: Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğleden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27
: Az bulutlu ve açık 39

Etiketler: , , , , , , , , , , , ,
  • 22 Ağustos 2018, Çarşamba 10:42
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR
OYUN tüm oyunlar