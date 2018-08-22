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için gittikleri evde feci son

Çanakkale’nin Gelibolu ilçesinde bir evde çıkan da, 5 yaşındaki hayatını kaybetti, anne ve babası ise yaralandı.

Bayram ziyareti için gittikleri evde feci son

Gelibolu ilçesi Camikebir Mahallesi, Gölcük Sokak'ta Aytaç Manga'ya ait evde gece yarısı sıralarında çıktı. İki katlı evin birinci katında çıkan yangını fark eden çevre sakinleri, itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine ulaşan Gelibolu Belediyesi itfaiye ekipleri, alevlerin arasında kalan (28), eşi Sümeyye (26) ve kızları 'yu yaralı olarak kurtardı.

5 YAŞAINDAKİ MİNİK KIZ HAYATINI KAYBETTİ

Yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürülürken, yaralılar ambulanslarla Gelibolu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak küçük Tuğba Melek doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı. Durumu ağır olan Ali Yumlu ise Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

YANGININ ÇIKIŞ NEDENİ HENÜZ BELLİ DEĞİL

Yumlu ailesinin yakınlarına için 'nin Keşan ilçesinden geldikleri belirtildi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

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  • 22 Ağustos 2018, Çarşamba 10:17
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