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... Odun satışı yapan esnafın faaliyet gösterdiği pazarda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan , kontrol altına alınmaya çalışılıyor

Şanlıurfada korkutan yangın!

'da 'nda çıkan a müdahale ediliyor.

Paşabağı Mahallesi'nde odun satışı yapan esnafın faaliyet gösterdiği pazarda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevleri fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Polisler çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor.

Ekipler, alevlerin olay yeri yakınlarında bulunan akaryakıt istasyonuna sıçramaması için yoğun çaba harcıyor.

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  • 22 Ağustos 2018, Çarşamba 23:03
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