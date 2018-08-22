Rüyasında ağladığını veya ağlayan bir başkasını görenler, bu rüyanın mealini merak ediyor. Merakını gidermek isteyen vatandaşlar, "Rüyada ağlamak ne demek ?" şeklinde, rüyanın dini açıdan tabirini merak edenler ise "Rüyada ağlamak islami açıdan anlamı" şeklinde yaptıkları aramalarla rüyalarının anlamını öğrenmeye çalışıyorlar. Peki rüyada ağlamak ne anlama geliyor? Rüyada ağlamanın islami açıdan anlamı ne? Detaylar haberimizde...



Kişi Rüyasında Allah korkusundan ağlıyorsa kederin gitmesine ferahlığa, ağlayıpta gözlerinden yaş akmıyorsa hayal kırıklığına tebir edilir.

"Rüyada Ağlamak" bulunmaz sermayedir. Sevinç, feraha, helal mal, paraya yorumlanır. Rüyada ağladığını gören kimse Allah'ın rahmetine nail olur. Sıcak gözyaşı kedere, soğuk göz yaşı gam, kederden kurtulmaya tabirdir.

Duruma göre sevinç yada kedere işarettir. Rüyada sessizce ağlamak keder, üzüntülerin bitmesine, rüyada ağlarken gözlerden yaş akması murada ermeğe, sakin sakin ağladığını gören, gamdan kurtulmaya işarettir.

Kirmani: Ağlayan kişinin çok sevineceğine, ağlamaktan dolayı gözlerinin yaşla dolu olması helâlinden mal kazanacağına işarettir.

Yüksek sesle bağırarak, feryad ederek, elini yüzüne vurarak, söz söyleyerek, yakasını paçasını yırtarak ağlamak, uyandığında da bu şekilde ağlamamasyla tabir edilir.

ALLAH KORKUSUNDAN AĞLAMAK

Rüyada Allah korkusundan ağlamak, sevince, feraha, iyi bir gelecek demektir. Rüyada ağlamak, yüce Allah'tan korkmaya, rahmetin inmesine, muhtaç olan kimseler için de yağmura tabirdir. Çünkü gözyaşı olan yere rahmet iner.

VEFAT EDEN, ÖLEN BİRİNE AĞLAMAK

Ebu Said El-Vâiz demiştir ki: Rüyada tanıdığı bir insanın vefat ettiğini, buna ağladığını görmek, gördüğü gibi çıkmaya, keder, hüzne işaret eder. Ağlamadığı halde gözlerinden iplik iplik yaşlar aktığını görmek, murada ermeye, sevinç demektir.

RÜYADA YÜKSEK SESLE AĞLAMAK

Rüyada yüksek sesle ağladığını görmek uyandığında da ağlayacağına tabirdir. Rüyada sessiz ağladığını gören kişi berekete yorumlanır.

Rüyada yüksek sesle, üstünü başını yırtarak ağlamak, Rüya sahibinin uyanıkken, ağlamasına, Sessizce ağlamak yağmur, berekete, rahmete, Allah korkusuna, sevinç, sürura işarettir. Rüyasında ağladığını gören kimse çok sevinir. Ağlamak ruhun saflığına işarettir.

Rüyada Ağlamak sevince, rüyada gözyaşı yanağı yakıyorsa sevineceğinize, uşutuyorsa üzüleceğinize, Rüyada bağırmadan ağlamak dert, gam, kederden kurtulmak demektir.



BAĞIRARAK AĞLAMAK

Rüyada Bağırarak ağladığını görmek, o yer halki için musibet geleceğine yorumlanır. Aglamadığı halde gözlerinden yaş aktığını görmek, muradina ermektir.

Rüyada Agladığını fakat gözlerinden yaş akmadığını görenin, beklediği, ümit ettigi şey eline geçmez. Ağladığını gözünden yaş yerine kan aktığını görmek, elinden kaçırdığı fırsata pişman olduğuna, günahlarından tövbe etmesi gerekir.

TANIDIĞI BİRİNİN ÖLÜMÜNE AĞLAMAK

Ebu Sait El Vaiz: Rüyada tanıdığı bir insanın vefat ederek buna ağladığını görmek, gördügü gibi çıkmaya, ölüm yüzünden musibete, kedere ve halkin suçlamasına delildir.

Halkın bir büyük için agladıklarını ve elbiselerini yırtıklarını görmek, o kisinin kötülük yapacağına delalet eder. Rüyada ölüp, cenazenin arkasından ağlandığını görmek, sevince yorumlanır.

Kirmani: Rüyada ağlamak, büyük bir rahata çıkıp sevinir. Fakat, bağırarak, inleyerek ağlayan felakete uğrar. Gözlerine dolan yaşın, dışarıya akmadığını gören; helal mal kazanır. Soğuk gözyaşı; üzüntüden feraha çıkmaya, sıcak gözyaşı; keder demektir.

Eger Allahu Teala korkusundan, günahini hatirlayip pisman olmakdan ya da Kur an dinlemekten ötürü aglaniyorsa, o zaman rüya sahibinin sevinmesine, üzüntü ve kederinin gitmesine isaret eder.



SESSİZ AĞLAMAK

Allahu Tealadan korkmaya, Allahu Teala tarafindan rahmetin inmesine , muhtaç olan kimseler için yagmur yagmasina delalet eder. İmam-ı Nablusî şöyle der: "Eğer rüyada ağlamak Allah korkusundan, Kur'an dinlemekten veya işlenen günahlara pişmanlıktan dolayı ise, Rüyayı gören kimsenin üzüntülerinin yerini sevincin almasına işaret eder.

RÜYADA AĞLAYARAK UYANMAK

Rüyada ağlayarak uyanan kimse genelde tez zamanda sevinecek, mutluluğa ulaşacaktır. Yani çok sevineceği bir haber alır ve uzun süredir istediği bir dileğine kavuşur.

AĞLAMAK BAĞIRMAK

Rüyasinda Feryat etmek sevinçle yorumlanir. Eger korkup da feryat etmisse, bu uyanikken yapmis oldugu bir kötülükten ileri gelmektedir.

Birisinin kendisine bir fenalik yapacağından çekinerek imdat istemek için feryat etmisse, yaptigi bir kötülükten dolayi kanun uygulamasi ile bir ceza görecegine işaret eder. Sonuç olarak:Rüyada ağlamak sevinçli bir habere, hüzün ve kederden kurtulmaya işarettir.