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: Meteoroloji'den tatilcileri üzen uyarı! Tüm illerde ve İstanbul'da bugün nasıl olacak?

Meteoroloji'den uyarısı geldi! Çarşamba günü hava nasıl olacak diye merak edenlere üzücü haber geldi. Özellikle yurdun kuzey kesimlerinde sağanak yağış bekleniyor. 'nın 2.gününde yurt genelinde beklenen yağış sebebiyle tatilcilerin güneş keyfi yarım kalacak.Yapılan son değerlendirmelere göre, özellikle yurdun kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, , , , , Ankara'nın kuzeybatı kesimleri, Bolu'nun güney kesimleri, , , , , ve Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Kurban Bayramı'nda hava nasıl olacak sorusu vatandaşlar için merak konusu olmaya devam ediyor. İstanbul'da bugün nasıl olacak? İşte günü hava nasıl olacak sorunuzun cevabı...

Meteorolojiden son dakika uyarısı!

'nın 2.gününe gelen Çarşamba günü hava nasıl olacak sorunuzun cevabı için üzücü haber geldi. günü Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor ancak özellikle kuzey kesimlerde kuvvetli sağanak yağış uyarısı var.

Meteroloji'den gelen kuvvetli yağış uyarısına göre özellikle yurdun kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, , , , , Ankara'nın kuzeybatı kesimleri, Bolu'nun güney kesimleri, , , , , ve Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ile 'nde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'da yer yer kuvvetlice (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.

TÜM İLLERİN

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu, öğleden sonra kuzeybatı kesimleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 32
İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 32
İzmir: Az bulutlu ve açık, zamanla doğusu parçalı bulutlu 33
Adana: Parçalı ve az bulutlu 35
: Parçalı ve az bulutlu 33
Antalya: Parçalı ve az bulutlu 32
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. 27
Erzurum: Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğleden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27
: Az bulutlu ve açık 39

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  • 22 Ağustos 2018, Çarşamba 13:07
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