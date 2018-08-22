75 yaşındaki Yusuf Ç., kaptan olarak görev yaptığı Deniz Yolları'ndan emekli olduktan sonra Trabzon'a yerleşti. Yaşlı adam gününün büyük bir bölümünü Atatürk Alanı'ndaki parkta arkadaşlarıyla buluşarak geçirmeye başladı. Gün boyu parkta arkadaşlarıyla sohbet eden prostat hastası ve felçli olan Yusuf Ç., sık sık parktaki belediye tuvaletini kullandı. Her akşam eve döndüğünde aile üyeleri pantolonlarının arkasında büyük beyaz lekeler olduğunu gördü.

ÇALIŞANI İZLEMEYE ALDI

Habertürk'ten Enis Yıldırım'ın haberine göre, pantolonundaki lekelerin çamaşır suyu olduğunu anlayan Yusuf Ç., 16 Ağustos 2018'de gittiği tuvalette çalışanı izlemeye aldı. Yusuf Ç., tuvaletten çıkarken, çalışanın arkasından pantolonuna çamaşır suyu döktüğünü görünce şok yaşadı. Yusuf Ç., çalışanı CİMER ve BİMER ile ilgili yerlere şikayet edip cezalandırılmasını istedi.

"5 KEZ GİDİP 1 KEZ ÖDEME YAPIYORUM"

Yusuf Ç., 17 Ağustos 2018'de CİMER ve BİMER'e yaptığı başvurusunda "Prostat hastası ve felçli olmam nedeniyle tuvalete her defasında para vermiyorum. 5 kez gidersem, 1 kez veriyorum. Aile üyelerim pantolonlarımın lekelendiğini söyledi. Son gittiğimde tuvalet çalışanının arkamdan çamaşır suyu attığını fark ettim. Felçli olduğum için döktüğü çamaşır suyunu hissetmiyordum" dedi. Şikayet üzerine Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın tuvalet çalışanı hakkında soruşturma açtığı öğrenildi."