5 beyaz gergedanı THY'nin kargo uçağı böyle taşıdı

Dünyanın 122 ülkesinde gerçekleştirdiği canlı hayvan taşımaları ile küresel ticaretin yanında doğal dengenin korunmasına da katkı sağlamayı amaçlayan THY'nin kargo markası Turkish Cargo geçtiğimiz hafta 5 beyaz gergedan taşıdı.
Dünyanın 122 ülkesinde gerçekleştirdiği canlı hayvan taşımaları ile küresel ticaretin yanında doğal dengenin korunmasına da katkı sağlamayı amaçlayan THY'nin kargo markası Turkish Cargo geçtiğimiz hafta 5 beyaz gergedan taşıdı.
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