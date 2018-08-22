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5 beyaz gergedanı THY'nin kargo uçağı böyle taşıdı

Türk Hava Yolları'nın kargo markası Turkish Cargo, nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan 5 beyaz gergedanı kargo uçağı ile İstanbul Atatürk Havalimanı aktarmalı Çin'e taşıdı.

Her biri 1 ton! Böyle götürüldüler

Dünyanın 122 ülkesinde gerçekleştirdiği canlı hayvan taşımaları ile küresel ticaretin yanında doğal dengenin korunmasına da katkı sağlamayı amaçlayan THY'nin kargo markası Turkish Cargo geçtiğimiz hafta 5 beyaz gergedan taşıdı.

  • 22 Ağustos 2018, Çarşamba 15:45
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