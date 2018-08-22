Otomobille pikap çarpıştı: 6 ölü, 9 yaralı

Bingöl'de otomobille pikabın çarpışması sonucu 6 kişi öldü, 9 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, sürücüleri henüz belirlenemeyen 46 D 9898 plakalı otomobil, Bingöl-Muş karayolunun Şerefmeydanı mevkisinde karşı yönden gelen 23 K 2946 plakalı pikapla çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Servis, UMKE, AFAD ve Solhan Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

5 KİŞİ OLAY YERİNDE ÖLDÜ



Araçlarda bulunan 5 kişi olay yerinde yaşamını yitirdi. Kazada, yaralanan 10 kişi 112 Acil Servis ekiplerince Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Durumu ağır olan yaralılardan biri hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamadı



