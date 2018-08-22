Balık festivalinde kavga çıktı, silahla ateş açtı: 3 ölü, 2 yaralı

Samsun'da Hürriyet Mahallesi'nde eski ilkokul binasının bahçesinde düzenlenen 8. Hürriyet Balık Festivali'nde iki grup arasında tartışma çıktı. Silahlı kavgada ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
ETRAFA SİLAHLA ATEŞ AÇTI
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine gruptakilerden biri, etrafa silahla ateş açtı.
3 KİŞİ ÖLDÜ
Olayda ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Bölgeye çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.
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