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Balık festivalinde kavga çıktı, silahla ateş açtı: 3 ölü, 2 yaralı

'un Çarşamba ilçesinde iki grup arasında çıkan da ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Festival kana bulandı: 3 ölü, 2 yaralı

'da Hürriyet Mahallesi'nde eski ilkokul binasının bahçesinde düzenlenen 8. Hürriyet Balık Festivali'nde iki grup arasında tartışma çıktı. da ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

ETRAFA SİLAHLA ATEŞ AÇTI

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine gruptakilerden biri, etrafa silahla ateş açtı.

3 KİŞİ ÖLDÜ

Olayda ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Bölgeye çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

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  • 22 Ağustos 2018, Çarşamba 16:04
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