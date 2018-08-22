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Sarı karpuz kansere karşı savaşıyor! Vücudu temizliyor...

Çin karpuzu olarak bilinen sarı karpuz tam anlamıyla bir şifa deposu. Ülkemizde Burdur'da yetiştirilmeye başlanan karpuza ilgi yoğun. İşte mucizevi etkili sarı karpuzun yararları...

Şifa deposu sarı karpuz

60 yıl öncesine kadar Anadolu'da yetiştirilen sarı karpuzun üretimi uzun bir süre durmuş, lezzeti unutulmaya yüz tutmuşken şimdilerde Burdur'da yetiştirilme başladı. Sarı karpuzun faydasını duyan herkes bu karpuzdan almak için sıraya giriyor.İşte sağlığımıza olan etkilerini daha önce duymadığınız sarı karpuzun mücizevi faydaları...

  • 22 Ağustos 2018, Çarşamba 18:30
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