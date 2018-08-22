Sarı karpuz kansere karşı savaşıyor! Vücudu temizliyor...

60 yıl öncesine kadar Anadolu'da yetiştirilen sarı karpuzun üretimi uzun bir süre durmuş, lezzeti unutulmaya yüz tutmuşken şimdilerde Burdur'da yetiştirilme başladı. Sarı karpuzun faydasını duyan herkes bu karpuzdan almak için sıraya giriyor.İşte sağlığımıza olan etkilerini daha önce duymadığınız sarı karpuzun mücizevi faydaları...