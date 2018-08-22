Elim olay!

Eli öpülmeyen dede dehşet saçtı. Akılalmaz olay dün Bolu'da yaşandı. Bayram namazının ardından kurban kesimi için köydeki evlerinin bahçesinde toplanan Biçer ailesinden dede Mehmet (80) ve torun Mesut Biçer (24) arasında tartışma çıktı. Yaşlı adam eve girip av tüfeğini aldı. Gence ateş açıp öldürdü. Ardından da kendi canına kıydı. Yaşa bağlı olarak akli dengesinin yerinde olmadığı öne sürülen Mehmet Biçer'in kurban kesimi sırasında aile büyüğü olarak çağrılmadığı ve elinin öpülmediği için sinirlendiği belirtildi. Mehmet Biçer'in, torununa, "Ben bu ailenin büyüğüyüm. Beni nasıl kurban kesimine çağırmıyorsunuz. Elimi de öpmüyorsunuz. Hiç büyüğe saygı kalmadı" dedikten sonra torunuyla tartıştığı ve ateş açtığı ifade edildi. Biçer ailesi evlerinin önünde taziyeleri kabul ederken, jandarmanın olayla ilgili soruşturmasının sürdüğü bildirildi.
AKLİ DENGESİ YERİNDE DEĞİL
80 yaşındaki Mehmet Biçer, yaşa bağlı olarak psikolojik sorunlar yaşıyordu. Akli dengesi de yerinde değildi. Torunun elinin öpmemesine sinirlenen yaşlı adam av tüfeğiyle dehşet saçtı.
Acı haberi alan ölenlerin yakınları eve akın etti. Taziyeleri kabul etti.
Korkunç olaya şahit olan aile bireyleri sinir krizi geçirdi. Kadınlar gözyaşlarına boğuldu.
AKLİ DENGESİ YERİNDE DEĞİL
80 yaşındaki Mehmet Biçer, yaşa bağlı olarak psikolojik sorunlar yaşıyordu. Akli dengesi de yerinde değildi. Torunun elinin öpmemesine sinirlenen yaşlı adam av tüfeğiyle dehşet saçtı.
Acı haberi alan ölenlerin yakınları eve akın etti. Taziyeleri kabul etti.
Korkunç olaya şahit olan aile bireyleri sinir krizi geçirdi. Kadınlar gözyaşlarına boğuldu.
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