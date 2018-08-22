Cevizle güçlenin

Aşkta mutluluğun yolu, cevizden geçiyor! Bol miktarda vitamin, mineral, protein ve lif içeren ceviz, sağlığımız için tercih etmemiz gereken doymamış yağ bulunduruyor. Cinsel gücü artırıyor. Romatizmayı önlüyor. Diğer faydaları ise şöyle sıralanıyor...
Kalp hastalıklarını, inmeyi, diyabeti, yüksek kan basıncını ve klinik depresyonu azaltır.
Kanserden korur.
Parkinson ve Alzheimer gelişimini azaltır.
Sinir sistemini güçlendirir.
Romatizmayı önler.
Hafızayı güçlendirir.
Öksürüğü giderir.
Diş eti hastalıklarını önler.
Kalp hastalıklarını, inmeyi, diyabeti, yüksek kan basıncını ve klinik depresyonu azaltır.
Kanserden korur.
Parkinson ve Alzheimer gelişimini azaltır.
Sinir sistemini güçlendirir.
Romatizmayı önler.
Hafızayı güçlendirir.
Öksürüğü giderir.
Diş eti hastalıklarını önler.
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