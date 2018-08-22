Yol Durumu
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le güçlenin

En lezzetli kuruyemişlerden , cinsel gücü ve isteği artırıyor. Çiftlere mutluluk veriyor...

Cevizle güçlenin
Aşkta mutluluğun yolu, cevizden geçiyor! Bol miktarda vitamin, mineral, protein ve lif içeren , sağlığımız için tercih etmemiz gereken doymamış yağ bulunduruyor. Cinsel gücü artırıyor. Romatizmayı önlüyor. Diğer faydaları ise şöyle sıralanıyor...

Kalp hastalıklarını, inmeyi, diyabeti, yüksek kan basıncını ve klinik depresyonu azaltır.
Kanserden korur.
Parkinson ve Alzheimer gelişimini azaltır.
Sinir sistemini güçlendirir.
Romatizmayı önler.
Hafızayı güçlendirir.
Öksürüğü giderir.
Diş eti hastalıklarını önler.
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  • 22 Ağustos 2018, Çarşamba
  • Gazete
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